اندلاع 10 حرائق في أراض زراعية بالمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة

اندلعت حرائق بـ10 قطع أراض زراعية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بزعم سقوط بالون مشتعلا في الأحراش الزراعية.
وزعمت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن بالونات مشتعلة أطلقت من قطاع غزة وسقط في أحراش زراعية عدة في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في الأحراش الزراعية، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تمكنت من إخماد النيران المشتعلة.
يُشار إلى أن حرائق عدة تندلع بشكل يومي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بفعل بالونات وطائرات ورقية، رفضا لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي بفرض الحصار الخانق على سكان القطاع منذ أكثر من 12 عاماً.
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