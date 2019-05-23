خلال ساعات.. إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط لردع ايران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على خطط وزارة الدفاع الأمريكية، عن خطط لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة، في إطار ردع إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن البنتاجون قد لا يرسل الجنود دفعة واحدة، وقد ترسل واشنطن عددًا من الجنود كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة ببقية القوات في حال اقتراب الضربة العسكرية، وفقا لـ جريدة "السبق الإلكترونية".

ويتوقع أن يتم إرسال ما يزيد على خمسة آلاف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، وفقًا لطلب يبحثه البنتاجون، وقالت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن القوات التي سيتم إرسالها ستطرح صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن، إضافة إلى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى. ولم يتم تحديد بُعد هذه الأسلحة.

وكانت القناة الأمريكية، نشرت تقاريرا في وقت سابق، أشارت فيها إلى أن مسؤولين أمريكيين أجروا حسابات، أظهرت أن واشنطن تحتاج لـ100 ألف جندي من أجل ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج النووي الإيراني؛ إذ عليها أن تدمر الدفاعات الجوية الإيرانية، والسفن الحربية والصواريخ، قبل استهداف المنشآت النووية.