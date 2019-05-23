الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر "مونديال العرب في دوحة العرب"

وشدد آل ثاني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر "‏نعيد ونكرر ، مونديال العرب في دوحة العرب .. ومرحباً بالجميع."

جاء ذلك تعليقا على إعلان "فيفا" عن الاحتفاظ بنظام البطولة 32 فريقًا، وليس 48 فريقًا كما كان مقترحًا، في مونديال "قطر 2022".

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية معنية بمشروعات المونديال) إن "القرار جاء بعد تقييم نتائج دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان للبحث في إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة".

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وأشار البيان، إلى أن "الدوحة أبدت استعدادها الكامل للتباحث مع الفيفا حول إمكانية تطبيق المقترح طالما كان ذلك فيما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم وقطر كمستضيف أصيل للبطولة."

وأوضح البيان، أنه "نظراً للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها استعدادات قطر لاستضافة البطولة، وفق نظام 32 فريقًا، وقصر الوقت المتاح لتقييم التأثير التشغيلي واللوجستي على البلد المستضيف قبل اجتماع كونغرس الفيفا الشهر المقبل، تم اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في بحث إمكانية تطبيق هذا المقترح".

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط.

وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.