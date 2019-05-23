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ما هي؟.. نصائح مهمة لمن يعانون أمراض #الجهاز_الدوري

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نصح أستاذ مختص في العقاقير الطبية مَن يعاني أمراض الجهاز الدوري بضرورة التأكد من أن غذاءه متوازن، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، ومن اللحوم تناول السمك المشوي، والدجاج منزوع الجلد؛ إذ إنها قليلة الدهون.

 

أكد ذلك أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، ناصحًا أيضًا مَن يعاني هذا المرض بأن يضيف إلى غذائه زيت الزيتون والمكسرات النيئة عدا الفول السوداني، وألا يتناول منبهات، مثل: القهوة، والشاي، والشوكولاته، والكاكاو، والتبغ، والسكر، والزبد، واللحم الأحمر، والسمن، والشحوم، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية.. وكذلك منتجات الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض.

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وأضاف بأن عليه الحرص على تناول الأدوية الموصوفة له، وأيضًا متابعة زيارة الطبيب بصفة دورية، والحرص كذلك بشكل كبير على ممارسة المناسبة له.

 

يُذكر أن أمراض الجهاز الدوري – بحسب مواقع طبية متخصصة – ترتبط جميعها بالدم وعضلة القلب؛ باعتبارهما أهم عنصرين في الجهاز الدوري. وتعتبر ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا من حيث الإصابة، كما أنها من أكثر الأمراض ذات الأعراض والمضاعفات.

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