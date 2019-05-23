الدفاعات_السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق #نجران

صحيفة الخليج الالكترونية اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق نجران؛ حسبما أعلنت “العربية”. Advertisements وأفاد بيان تابع لسفارة المملكة في واشنطن، أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران.

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