مصرع شخصين إثر حادثين منفصلين على طريق #حفر_الباطن – #رفحاء

صحيفة الخليج الالكترونية توفي شخصان في حادثين منفصلين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحادثين منفصلين باصطدام سياراتهما بشاحنات من الخلف حيث كان الحادث الأول : وفاة قائد السيارة ” سوري الجنسية ” بعد تعرضه لإصابة مباشرة في الرأس واحتجازه داخل المركبة صباح يوم الثلاثاء غرب مدينة شعبة نصاب 25كم تقريباً قبل أن يتدخل الدفاع المدني لفك احتجازه وإخراجه – رحمه الله – فيما وقع الحادث الثاني غرب روضة هباس 10كم تقريباً مما ادى الى وفاة قائد المركبة ” سعودي الجنسية ” بعد تعرضه لإصابات متفرقة بالجسم – رحمه الله – Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز إلاسعاف بمدينة شعبة نصاب وروضة هباس باشرت الحادثين فور تلقي البلاغات . هذا ويهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة باستخدام الجوال أو غيره .

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