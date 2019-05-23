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انقلاب شاحنة بـ #عقبة_شعار بعد نوم سائقها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.

 

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