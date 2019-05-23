على خطى أمريكا: “أي آر إم” البريطانية تعلق العمل مع “هواوي”

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

قررت شركة “أي آر إم” البريطانية العاملة في تصميم الرقائق، تعليق عملها مع “هواوي” الصينية، التزاماً بالقواعد الأمريكية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن وثائق داخلية من الشركة.

وقالت الهيئة إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفيها بوقف “جميع العقود القائمة واستحقاقات الدعم وأي تعاملات معلقة”.

ومن جانبها، أوضحت أي آر إم، في مذكرة داخلية، أن تصميماتها تتضمن تكنولوجيا أمريكية المنشأ.