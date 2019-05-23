الصين تدعم صناعة التكنولوجيا بإعفاءات ضريبية لمواجهة الحرب التجارية

قدمت الصين إعفاءات ضريبية مدتها 5 سنوات لصانعي أشباه الموصلات المحليين ومطوري البرمجيات في محاولة لدعم الصناعة المحلية مع تحول الحرب التجارية مع أمريكا إلى هجوم على التكنولوجيا الصينية.

وقالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن شركات الدوائر المتكاملة وشركات البرمجيات ستعفى من دفع ضرائب الشركات لمدة عامين، ابتداء من عام 2019، ومن ثم ستنخفض مدفوعاتها الضريبية إلى النصف من المعدل العالمي البالغ 25% المفروض على الشركات الصينية في السنوات الثلاث التالية، وفقا للعين الإخبارية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تمتد فيه الحرب التجارية المكثفة بين الصين والولايات المتحدة إلى صناعة التكنولوجيا، حيث وضعت إدارة ترامب شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، على قائمة سوداء تمنعها من شراء التقنيات والسلع الأمريكية.

كما يفكر البيت الأبيض أيضاً في وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية الحيوية لما يصل إلى 5 شركات صينية لصناعة كاميرات مراقبة، بما في ذلك شركتا "هيكفيجن" و "تشجيانغ داهوا"، وفقا لتقرير بلومبرج نقلا عن أشخاص مطلعين على الموقف.

وحسب شبكة أخبار "سوهو" الصينية ردت الصين الأسبوع الماضي بتعريفات انتقامية على الواردات الأمريكية، بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الرسوم المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال وو كان، مدير الاستثمار في شركة سوشو للأوراق المالية في شنغهاي: "تتصرف الحكومة بسرعة كبيرة هذه المرة لدعم صناعة التكنولوجيا الفائقة المحلية، بعد أن تم استهداف شركة هواوي في التوتر التجاري المتزايد".

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وتابع: كان "الاتجاه الكبير هو أن الصين سوف تضطر إلى تطوير رقائقها وبرامجها الخاصة على نطاق واسع للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة، وسوف نرى تدابير دعم أخرى وهذا خبر إيجابي كبير لقطاع التكنولوجيا في الصين على المدى الطويل".

وبموجب الاستراتيجية الصناعية "صنع في الصين 2025" تعد صناعة الرقائق أحد القطاعات العشرة الرئيسية التي تأمل بكين في أن يلحق اللاعبون المحليون بها بزعماء عالميين، وأن يصبحوا مكتفين ذاتيا بحلول عام 2025.

وتعتمد صناعة الرقائق الدقيقة في الصين الآن بشكل كبير على الواردات مع زيادة الواردات السنوية من رقائق أشباه الموصلات بنسبة 30 %على مدار أربع سنوات لتصل إلى 260 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

وأصبح الدافع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي أكثر إلحاحا بسبب الحظر الذي فرضه ترامب مؤخرا على استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل الشركات التي ينظر إليها على أنها تهدد للأمن القومي الأمريكي، مما مهد الطريق للحظر الصريح على المنتجات التي تنتجها هواوي.

وتعد الإعفاءات الضريبية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة تلك إضافة جديدة إلى السياسة التي اعتمدتها بكين هذا العام لتخفيض ضرائب القيمة المضافة على الشركات الصينية، لتخفيف تباطؤ النمو الاقتصادي.