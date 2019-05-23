شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولى باتخاذ موقف ثابت ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت المملكة العربية السعودية، برسالة إلى مجلس الأمن الدولى، تفند فيها تصرفات إيران فى المنطقة، ومطالبة بلجم سلوكها المدمر.

وناشدت السعودية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، مجلس الأمن والمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياتهما من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

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وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل فى جر المنطقة إلى وضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيرانى فى دعم أجنحته العميلة فى المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط فى العالم، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب.

وتتهم السعودية إيران بزعزعة استقرار عدة دول عربية، لا سيما اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي، ومدها بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التى وجهت مراراً نحو المملكة، وكان آخرها قبل يومين، حيث تصدت الدفاعات السعودية الجوية لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.