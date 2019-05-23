أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكية، الإثنين، تسجيل 41 حالة حصبة جديدة، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في 2019 إلى 880 حالة، وفقا للعين الإخبارية.
ويعد ذلك أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.
وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9% في الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو/أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر 41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.