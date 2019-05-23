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لأول مرة في مصر.. تأجيل امتحانات بسبب ارتفاع الحرارة

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موجة الحر تبلغ أوجها يوم الخميس دبي - بواسطة محمد فارس © Getty موجة الحر تبلغ أوجها يوم الخميس أصدر وزير التعليم المصري طارق شوقي، قرارا بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد في الوقت الحالي.

وبموجب القرار، سيجري تغيير موعد الامتحان الذي كان مقررا يوم الخميس 23 مايو، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019.

وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمي، أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، فيما تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

وذكر مصدر آخر، أن قرار التأجيل جاء نظرا للموجة شديدة الحراراة التى تتعرض لها مصر حاليا، حيث تبلغ درجة الحرارة أوجها، يوم الخميس.

وفي وقت سابق، قررت جامعة أسيوط، تأجيل امتحانات آخر العام المقررة يوم الخميس، بسبب ارتفاع درجة الحراراة.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال الموجة شديدة الحرارة التي تمر بالبلاد حاليا وتبلغ ذروتها الخميس قبل أن تنكسر السبت.

وقالت الهيئة إن "مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر على السواحل

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الشمالية وتصل معها الحرارة إلى 40 درجة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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