- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وبموجب القرار، سيجري تغيير موعد الامتحان الذي كان مقررا يوم الخميس 23 مايو، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019.
وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمي، أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، فيما تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.
وذكر مصدر آخر، أن قرار التأجيل جاء نظرا للموجة شديدة الحراراة التى تتعرض لها مصر حاليا، حيث تبلغ درجة الحرارة أوجها، يوم الخميس.
وفي وقت سابق، قررت جامعة أسيوط، تأجيل امتحانات آخر العام المقررة يوم الخميس، بسبب ارتفاع درجة الحراراة.
وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال الموجة شديدة الحرارة التي تمر بالبلاد حاليا وتبلغ ذروتها الخميس قبل أن تنكسر السبت.
وقالت الهيئة إن "مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر على السواحل
هل ستركضون إذا انخفضت درجات الحرارة إلى 52 تحت الصفر؟
RUPTLY
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
مالذي يفعله "رئيس وزراء" الهند في محطة القطار؟RUPTLY
-
أكثر من مليون دولار وصل سعر هذا الزي !!RUPTLY
-
غوغل تطلق مجموعة جديدة من هواتفها إلى الأسواقRUPTLY
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
هل ستركضون إذا انخفضت درجات الحرارة إلى 52 تحت الصفر؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
الشمالية وتصل معها الحرارة إلى 40 درجة".
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في مصر.. تأجيل امتحانات بسبب ارتفاع الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.