شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمس الأربعاء فلسطينيين اثنين من الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت مصادر أمنية ومحلية فى الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى محمود عاشور من مدينة الخليل أثناء تواجده فى منطقة الفحص جنوب المدينة، كما اعتقلت أحمد خضر الحروب من بلدة ديرسامت، جنوب غرب الخليل،

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