الجيش اليمني: مقتل 80 حوثيا وأسر 35 خلال استعادة قرى شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات استعادت السيطرة على قرى حمر السادة ودار السقمة وحمر القوز وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة وحمر السيلة وقردح والحبيل والابحور، ومواقع وعل الصغير ووعل الكبير والقرنعة شمال مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

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وأضاف أن "الجيش حرر مواقع صامح والدوير غرب منطقة مريس، وفتح خط نقيل الشيم الرابط بين منطقة مريس وقعطبة".

وأشار إلى "تنفيذ قوات الجيش عملية تمشيط واسعة، وتأمين كافة المواقع والقرى التي تم تحريرها، أهمها تأمين طريق نقيل الشيم، ونزع مئات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون".

ووفقا للجيش، "أسفرت المواجهات العنيفة التي لا تزال مستمرة عن مصرع 80 حوثيا وأسر 35 آخرين بينهم قناص وجرح العشرات".

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وذكر أن:

"الجيش استعاد خلال عملية التقدم عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر".

من جهة ثانية، نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، إن مقاتلي الجماعة أعطبوا دبابتين للجيش بصواريخ موجهة في جبهة قعطبة بالضالع.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، عملية واسعة في المناطق الشمالية والغربية من مديرية قعطبة، لاستعادتها من "أنصار الله"، تمكن خلالها من السيطرة على معسكر العللة ومناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال قعطبة، حسب الجيش.