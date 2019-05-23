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القاهرة — سبوتنيك. وقال السامعي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، والشريك الأبرز لـ"أنصار الله"، في كلمة خلال حفل نظمه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الأربعاء، بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية: "لقد انغمس فيما بيننا أناس لا يعرفون معنى الدولة وتسلطوا على الصناديق والمؤسسات والحكومة والوزارات".
© AP Photo / Hani Mohammed
وتابع: "نحن نرفض مثل هذا الإقصاء، نحن شركاء ولسنا أجراء".
واستطرد: "على الأخوة الأمنيين أن ينقلوا كلامي هذا بالحرف الواحد.نحن شركاء ولسنا أجراء. نرفض هذا الإقصاء".
ويشغل وزير الإعلام السابق أحمد حامد منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وهو من أبرز قيادات جماعة أنصار الله ويتولى منصب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة.
والمجلس السياسي الأعلى واجهة سياسية لإدارة الدولة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تم تشكيله في 6 أغسطس 2016. بناء على اتفاق سياسي بين جماعة أنصار الله وتنظيم المؤتمر الشعبي العام، وأدى صالح الصماد اليمين الدستورية رئيسا للمجلس أمام مجلس النواب بصنعاء في 14 أغسطس 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر حليف مقرب من الحوثيين يشن هجوما لاذعا عليهم بسبب الإقصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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