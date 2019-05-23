شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى: رفع التأهب الأمنى استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية التونسى هشام الفراتى، رفع درجة التأهب والاستعدادات الأمنية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لعيد الفطر المبارك ولتأمين الامتحانات الوطنية المقبلة وتأمين عودة التونسيين من الخارج والموسم الصيفى والانتخابات التشريعية والرئاسية التى ستجرى فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.

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وأوضح الفراتي، فى تصريح مساء أمس الأربعاء عقب مشاركته فى حفل إفطار جماعى مع عدد من الضباط وقوات الأمن، أنه تم تخصيص منظومة أمنية لكل مناسبة، قائلا: "لدينا مخططات أمنية تتطور حسب الأوضاع، والوضع الأمنى على الحدود مع ليبيا يتسم بالحذر، ولكن تم اتخاذ ما يكفى من الاحتياطات".



وكان وزير الداخلية قد اطلع -خلال زيارته إلى مقرّ إدارة إقليم الأمن الوطنى بتونس- على ظروف عمل الوحدات الأمنية بها ومدى جاهزيتها، مشيدا بما يتحلى به الأمنيون من تضحية وانضباط ووطنية، ودعاهم إلى مواصلة بذل الجهد للحفاظ على الأمن العام.