تسهيلات طبية وخدمات إجتماعية وتطوعية لذوي الإعاقة

زينة الفدح

أبرمت الشؤون الصحية بمكة المكرمة مساء الأربعاء إتقافية تعاون مشترك مع نادي مكة لذوي الإحتياجات الخاصة؛ لتقديم تسهيلات علاجية لخدمة هذه الفئة، بحضور طرفي الإتقافية الدكتور حاتم خوقير مساعد المدير العام للخدمات العلاجية نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ، ورئيس مجلس إدارة نادي مكة لذوي الإحتياجات الخاصة سعد جميل القرشي.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنه هذه الإتفاقية جاءت ضمن أعمال برنامج الشراكة المجتمعية بحيث تقوم صحة مكة بقبول الحالات المحالة إليها من قبل النادي؛ لتلقي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات الطبية والأستفادة من خدمات لجنة ذوي الإعاقة من خلال برامج التواصل الإجتماعي، كما تلزم الإتفاقية النادي بتمكين مرضى ومنسوبي صحة مكة المكرمة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من مرافق النادي وفق الإمكانيات المتاحة لتنمية المهارات الحركية للمرضى من ذوي الإعاقة وإعداد البرامج الترفهية والإجتماعية والرياضية لهم من مختلف الأعمار بالإضافةتفعيل البرامج الرياضيه والاجتماعية والترفيهيه لكبار السن وبالتالي التقليل من نسبة الامراض المزمنة ورفع نسبة الاعمار وجودة الحياة وهي احد اهم اهداف برامج التحول الوطني في المجال الصحي

ايضاً تفعيل العمل التطوعي لأخصائي العلاج الطبيعي داخل النادي، وإشراك ذوي الإعاقة في المناسبات والأيام العالمية في الصحة بالإضافة إلى السماح لهم بالمشاركة في الأعمال التطوعية.