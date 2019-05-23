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#عاجل : #فهد_بن_نافل رئيساً لـ #الهلال و سلطان بن سعيد نائباً له

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

فاز رجل الأعمال السعودي فهد بن نافل برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، خلفا لعبد الله الجربوع والذي تولى رئاسة الفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم هذا وقد رشح الأمير الوليد بن طلال الأستاذ فهد بن نافل ليكون رئيس الهلال الجديد.

من هو فهد بن نافل

هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي وهو المساعد التنفيذي الخاص لرئيس المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، كما يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة، وفهد بن نافل له اهتمام كبير بالرياضة بكل أنواعها، ومتابع جيد لأكبر الأحداث بالمملكة. ومن خلال حساب فهد بن نافل على تويتر نجد متابعته المتواصلة للرياضة ، ولنادي الهلال وصفقاته الهامة.

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