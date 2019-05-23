الاتحاد يتعاقد مع #ميليسي لاعب #الهلال السابق

انضم لاعب نادي الهلال السابق ولاعب نادي الظفرة الإماراتي نيكولاس ميليسي، بشكل رسمي إلى نادي الاتحاد. وأعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، التوقيع رسميًا مع لاعب نادي الظفرة نيكولاس ميليسي؛ للاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل.

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