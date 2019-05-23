خالد_العطوي: جاهزين لمواجهة #فرنسا في افتتاح #المونديال.. ونسعى للوصول للنهائي

صحيفة الخليج الإلكترونية

أوضح خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما، أنه يطمح للوصول إلى المراحل النهائية في كأس العالم للشباب “بولندا 2019”.

ويتواجد منتخب السعودية، في المجموعة الخامسة بمونديال بولندا 2019، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال العطوي:”جميع اللاعبي جاهزين لخوض مباراة الافتتاح أمام فرنسا المقرر لها السبت المقبل، نطمح لاحتلال صدارة المجموعة”.

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وأضاف،”سندخل البطولة ونحن أبطال لقارة آسيا، ونسعى لأن نكون في أفضل حالاتنا والظهور بالشكل الأفضل، والطموح غير محدود ونتطلع للذهاب إلى النهائي”.

وأكمل،”معسكر النمسا كان إيجابي للغاية، وخوضنا خلاله 5 مباريات قوية، معظم اللاعبين كانوا متواجدين مع أنديتهم، لكن الفائدة كانت كبيرة”.

وأردف مدرب الأخضر،”الهدف من المعسكرات التحضيرية هو الوقوف على السلبيات، وأكملنا جاهزيتنا لمواجهة فرنسا في الافتتاح، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة في المونديال”.