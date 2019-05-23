الإسماعيلي يوقف قطار #الأهلي بتعادل مثير في #الدوري_المصري

وشهد الشوط الأول قبل انتصافه خروج قائد الإسماعيلي محمود متولي مصابا.

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عاد الأهلي للسيطرة بمرور الوقت وحاول اكتشاف ثغرات في دفاع الإسماعيلي، لكن الأخير ظل محتفظا بخطورته في الهجمات المرتدة وكاد مصطفى فارس لاعب أن يباغت دفاع الاهلي والشناوي في إحدى المحاولات لكن الأخير أمسك بالكرة.

مع بداية الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا على مستوى الأداء، وظل الاهلي الاكثر سيطرة، بينما تراجعت خطورة الإسماعيلي نسبيا.

رفع الاهلي رصيده بهذا التعادل إلى 74 نقطة في الصدارة، أما الإسماعيلي فله 42 نقطة في المركز السابع.