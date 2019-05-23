الإسماعيلي يوقف قطار #الأهلي بتعادل مثير في #الدوري_المصري

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صحيفة الخليج الإلكترونية
فشل فريق الأهلي في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه الإسماعيلي بهدف ليتعادل بمثله ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري.
تقدم الاهلي في الدقيقة 73 عن طريق المغربي وليد أزارو قبل أن يعدل النتيجة لاعب الاهلي السابق والإسماعيلي الحالي كريم بامبو في الدقيقة 84.
وشهد الشوط الأول قبل انتصافه خروج قائد الإسماعيلي محمود متولي مصابا.
عاد الأهلي للسيطرة بمرور الوقت وحاول اكتشاف ثغرات في دفاع الإسماعيلي، لكن الأخير ظل محتفظا بخطورته في الهجمات المرتدة وكاد مصطفى فارس لاعب أن يباغت دفاع الاهلي والشناوي في إحدى المحاولات لكن الأخير أمسك بالكرة.
مع بداية الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا على مستوى الأداء، وظل الاهلي الاكثر سيطرة، بينما تراجعت خطورة الإسماعيلي نسبيا.
رفع الاهلي رصيده بهذا التعادل إلى 74 نقطة في الصدارة، أما الإسماعيلي فله 42 نقطة في المركز السابع.
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