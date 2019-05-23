اخبار الخليج

عسير.. انقلاب شاحنة في «عقبة شعار» بسبب نوم سائقها (صور)

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. انقلاب شاحنة في «عقبة شعار» بسبب نوم سائقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -فريق التحرير:

شهدت “عقبة شعار” في منطقة عسير، انقلاب شاحنة أثناء صعودها؛ بسبب أن السائق قد غط في النوم، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابات.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.

Advertisements

5ce5d37cbf816 (1)

5ce5d37cbf816 (1)

5ce5d37cbf816

5ce5d35f0b8f5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسير.. انقلاب شاحنة في «عقبة شعار» بسبب نوم سائقها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا