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شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. انقلاب شاحنة في «عقبة شعار» بسبب نوم سائقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 -فريق التحرير:
شهدت “عقبة شعار” في منطقة عسير، انقلاب شاحنة أثناء صعودها؛ بسبب أن السائق قد غط في النوم، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابات.
وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.
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