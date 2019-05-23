شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يرفض تسلم جائزة قيمتها 135 ألف ريال.. و«غرفة الرياض» تستعين بالشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت “غرفة الرياض” عن موقف غريب، تمثّل في استعانتها بالشرطة؛ بهدف تسليم أحد المواطنين، إحدى جوائزها بمبلغ 135 ألف ريال، كانت ضمن جوائز شركة الاتصالات السعودية.

وأوضحت “غرفة الرياض”، أن “القصة بدأت عندما تواصلت الشركة مع المواطن الفائز من محافظة بيشة، وذلك بإشراف وحضور مباشر من قِبل ممثل غرفة الرياض، ولم يصدق المواطن الخبر، وفشلت كل المحاولات في إقناعه”.

وأضافت: أنها “حاولت مرة ثانية باعتبار أنها الجهة الرسمية المشرفة على المسابقات داخل منطقة الرياض – التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض وعدم تصديقه خبر فوزه”.

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وأصرت الغرفة على عدم إعادة السحب على الجائزة لاختيار فائز آخر؛ إذ رأت أن الفائز أحق بها، ويجب إقناعه؛ لتبدأ الغرفة بالتواصل مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض؛ لإعطاء مصداقية لدى المواطن الفائز.

وتفاعلت الشرطة مع طلب الغرفة، وتواصلت مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لتسلم جائزته، وتسلم الفائز جائزته بحضور مسؤولي الغرفة وشركة الاتصالات السعودية.

وأكدت الغرفة ضرورة مراعاة جمهور المشاركين بالمسابقات جانب التحقق من المسابقات التي يتم الترخيص لها من قِبل الغرفة وفق شروط محددة.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المسابقات المرخصة من خلال زيارة موقع الغرفة الرسمي على الرابط.