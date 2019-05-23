قبل ضربة أمريكا لـ"هاواوي" الصينية كانت الضحية شركة "صخر" للحاسوب!

في عام 1982 قام الكويتي "محمد الشارخ" بتأسيس شركة صخرللحاسوب بالتعاون مع شركة "ياماها" اليابانية وكانت الشركة اول من ادخل اللغة العربية للكمبيوتر .

عملت الشركة على استقدام العقول العربية من العراق و لبنان وسوريا ومن كافة الدول العربية للتطوير مع الاعتماد على لغات البرمجة التى توفرها ماكروسوفت الامريكية و نجحت الشركة في سنوات قليلة من تطوير نفسها وانتاج لغات برمجة خاصة بها.

سرعان ما أصبحت الشركة العربية منافس قوي للماكروسوفت في سوق الخليج العربي و سيطرت على 43% من المبيعات عام 1985 و باعت أكثر من 2 مليون جهاز حاسوب في العالم العربي !.

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حققت الشركة ارباح طائلة من بيع الحواسيب والبرمجيات رغم انها لم تحظى بأي دعم حكومي, ورغم عدم الثقة من قبل الموزعين العرب في اي منتج عربي ,, الامر الذي جعل شركة مايكروسوفت ومن خلفها الحكومة الامريكية تستشعر الخطر من نجاحها .

لكن الشركة عقب غزو الكويت تعرضت لضربات متتالية منها المضاربة على اسهمها في البورصة و حتى ايقاف شركة مايكروسوفت تطوير برنامج MSX الخاص بالحاسوب العربي عام 1990 بالاضافة الى الفساد الحكومي و وضع الكثير من العراقيل امام شركة "صخر" ورفع قيمة الضرائب عليها ادى في نهاية الامر الى تصفية الشركة و بيعها.

ليتبخر حلم العرب في كمبيوتر عربي الصنع و الصناعة ..!