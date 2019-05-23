شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى: زيارة رئيس الوزراء العراقى إيجابية ومثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، زيارة رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى للكويت بـ"المثمرة والإيجابية" .. مشيرا إلى أنها شكلت فرصة لتبادل الآراء وبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الجارالله - فى تصريح صحفى أمس الأربعاء - إن رئيس الوزراء العراقى، والوفد المرافق له، التقيا نظرائهم الكويتيين؛ حيث تم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية، وأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون فى كافة المجالات، خاصة أن هذه الزيارة تأتى بعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا السابعة المشتركة؛ حيث تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه فى تلك اللجنة.

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وأضاف الجارالله قائلا :" نحن متفاؤلون بتطوير العلاقات بين العراق والكويت، ونعتقد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح فيما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز علاقاتهما الثنائية فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها المنطقة".



وفيما يتعلق بإذا ما إذا كانت هناك أى اتفاقيات أو مذكرات تفاهم قد وقعت خلال الزيارة، قال الجارالله إن الاتفاقيات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة فى وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن ما تم الحديث عنه خلال الزيارة، هو بحث فى التفاصيل وطرح رؤى مستقبلية فى إطار العلاقة الأخوية، موضحا أن اللجنة الوزارية، وضعت خارطة طريق واضحة، تمهيدا للانتهاء من الملفات المهمة العالقة بين البلدين الشقيقين.