فيديو وصور.. السيدة أسماء الأسد تزور مركز الأطراف الاصطناعية للجرحى فى حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت السيدة أسماء الأسد أمس الأربعاء مركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة في إطار متابعتها خطة التوسع الاستراتيجية لبرنامج جريح الوطن على مستوى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيس بوك: إن المركز وهو الرابع من نوعه في سورية بعد مراكز دمشق وطرطوس واللاذقية يوفر الجهد والعناء على جرحى البتر ويعزز منظومة التأهيل الشامل لعلاج حالات الجرحى وتركيب الأطراف الاصطناعية المتطورة لهم.

السيدة أسماء الأسد بمركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة Advertisements

السيدة أسماء الأسد فى مركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة

السيدة أسماء الأسد بمركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة

السيدة أسماء الأسد تزور مركزالأطراف الاصطناعية في مدينة حماة

جانب من زيارة أسماء الأسد امركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة

أسماء الأسد فى مركز الأطراف الصناعية

أسماء الأسد

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