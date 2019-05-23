“FIFA” يلزم #سعيد_المولد والنادي البرتغالي بدفع مبلغ “مليون ريال” لنادي #الاتحاد

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نادي الاتحاد ،اليوم الأربعاء،عن تلقيه الحكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأحقية النادي في تعويض مادي من اللاعب سعيد المولد و ناديه البرتغالي قدره مليون ريال سعودي.

وقال نادي الاتحاد في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد.

وأضاف البيان: الزم الاتحاد الدولي “فيفا” اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار “مليون ريال سعودي تقريبا” لنادي الاتحاد.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.