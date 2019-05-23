شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يختبر ميزة جديدة للمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجد موقع متخصص أن خدمة التراسل الفوري، واتساب، تعمل حالياً على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمشاركة “الحالات” على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقال موقع (WABetaInfo) المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق “واتساب” على نظامي أندرويد و”آي أو إس” – في بيان إنه وجد في الإصدار التجريبي رقم 2.19.151 من تطبيق واتساب، ميزة جديدة باسم “شارك على فيسبوك” Share To Facebook.

وأشار إلى أنه كشف في شهر أبريل الماضي أن واتساب تعتزم إضافة ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة “الحالات” مع شبكة فيسبوك.

وقال الموقع: “إن كان تطبيق فيسبوك مثبتاً على الجهاز؛ فإن واتساب ستتضمن ميزة جديدة باسم “أضف إلى قصة فيسبوك” Add to Facebook Story. وبالنقر على هذا الخيار، سوف يُوجّه المستخدم إلى تطبيق فيسبوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرةً. ويشمل ذلك؛ وفقاً للموقع، الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والنصوص.

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وألمح إلى إعلان سابق له بأن واتساب تعمل على اختبار ميزة جديدة على النسخة الخاصة بنظام “آي أو إس” من تطبيقها تسمح للمستخدمين بإنشاء “رموز القراءة السريعة” QR Code.

وكان الموقع قد أعلن عن هذه الميزة التجريبية قبل نحو 6 شهور، وهي لا تزال تجريبية ضمن نظام “آي أو إس”، ولكنها الآن أصبحت تجريبية على نظام أندرويد أيضاً.

وأضاف: أن زر “رموز القراءة السريعة” سوف يظهر ضمن قسم “الملف الشخصي” Profile.

وعلى غرار التطبيقات الأخرى؛ فإن هذه الميزة سوف تسمح للمستخدم بإنشاء رمز QR لمشاركته مع المستخدمين الآخرين، لتسهيل إضافته؛ إذ سوف يتضمن رقم الهاتف الخاص به، مع إمكانية تغييره في أي وقت لدواعي الخصوصية.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي نظام “آي أو إس” الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي. كما يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من واتساب من متجر “آب ستور”. وكذلك يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك بالبرنامج التجريبي، وتنزيل النسخة النهائية من متجر “جوجل بلاي”.