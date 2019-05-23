شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: تعيين 7122 خطيباً وإماماً ومؤذناً بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأربعاء، تعيين (7122) خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة، إن جميع من تم تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.
وأضاف آل الشيخ أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـ بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
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