كشفت شركة آسوس عن هاتفها الذكي Zenfone 6 الجديد، الذي يمتاز بكاميرا مزدوجة دوارة. وأوضحت الشركة التايوانية أنها قامت بتجهيز الهاتف بموتور يتيح إمكانية تدوير وحدة الكاميرا بين الوضع الأصلي والوضع النهائي لها بسلاسة بمقدار 180 درجة، كما يمكن تثبيتها، وهو ما يوفر للمستخدم حرية التصوير من جميع زوايا الرؤية الممكنة دون اهتزاز الصورة، وإضافة إلى ذلك، زودت شركة آسوس الكاميرا الدوارة بالعديد من الوظائف المفيدة مثل الصور البانورامية المدعومة أو تتبع موضوع التصوير أثناء تسجيل الفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "آسوس" تعلن عن هاتفها الذكي الجديد الذي يمتاز بكاميرا دوارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.