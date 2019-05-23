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الفراعنة تناولوا البطيخ في الحر الشديد قبل آلاف السنين

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حين تشتد حرارة الصيف، يلجأ الناس إلى فواكه موسمية مثل البطيخ حتى ينعشوا أنفسهم، لكن يبدو أن هذه العادة ليست جديدة بحسب علماء، وإنما انتشرت بين الفراعنة قبل آلاف السنين.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة "بيورفيكس" المختصة في علم الأحياء، فإن المصريين القدامى كانوا يتناولون البطيخ المعروف في أيامنا هذه.

وتم التأكد من هذه "العادة الغذائية" من خلال إجراء تحاليل الحمض النووي لوريقات الفاكهة الصيفية، التي تم العثور عليها قرب قبر فرعوني، سنة 1876.

وأوضح الباحثون أن التحاليل التي قامت بها كشفت أن الأمر يتعلق بفاكهة تضم في الجزء الأكبر منها مادة حمراء، إلى جانب بذور سوداء، وهو ما يؤكد أن المصريين القدامى كانوا يزرعون الفاكهة، والبطيخ بشكل خاص.

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وتم الحصول على وريقات الفاكهة من أرشيف عالم النباتات الكبيرة جوزيف هوكر، وهو صديق العالم الذي أسس نظرية النشوء والارتقاء، شارلز داروين، في القرن التاسع عشر.

ولا تكشف البيانات العلمية، حجم البطيخ الذي كان يتناوله الفراعنة قبل آلاف السنين، لكن الباحثين يرجحون أن يكون مشابها للبطيخ الذي نستهلكه في هذه الأيام.

ويرجح الباحثون أن تكون زراعة البطيخ، في تلك الفترة، قد بدأت في السودان، ثم انتشرت على طول نهر النيل الذي يعبر المنطقة إلى مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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