واشنطن تقترح حل «أونروا» لتصفية قضية اللاجئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، «أونروا»، قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، فيما أعلنت السعودية المشاركة في ورشة «السلام من أجل الازدهار» المقررة في المنامة الشهر المقبل.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي، جيسون جرينبلات، إن «الأونروا» عبارة عن «ضمادة»، وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية. وقال جرينبلات للمجلس إن «نموذج «الأونروا» خذل الشعب الفلسطيني». والعام الماضي قطعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويلها ل«أونروا».

وقال جرينبلات الذي يشترك مع صهر ترامب، جاريد كوشنر، في صياغة «خطة سلام» سيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان، إن الوقت حان «لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها «الأونروا» إلى الحكومات المضيفة، أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، أو المحلية».

وتأسست «الأونروا» في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. ولطالما كانت الوكالة شوكة في خاصرة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الذي دعا إلى إغلاق الوكالة بحجة أنها معادية ل«إسرائيل»، وتطيل مشكلة اللاجئين.

وتنظم الولايات المتحدة مؤتمراً في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة التي قال جرينبلات إنها يمكن أن تحقق «مستقبلاً مزدهراً للفلسطينيين». وأضاف جرينبلات «سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين لنا. ليس لديهم ما يخسرونه، بل سيكسبون الكثير إذا انضموا إلينا. ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم».

بدوره، قال مدير «أونروا»، بيير كرينبول، إن الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي من خلال خفض الميزانية، ومساهمات المانحين الجدد.

وأوضح «في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غياباً شبه تام لأي أفق سياسي، أنا مقتنع تماماً بأن استمرار خدمات «الأونروا» مهم جداً لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي».

وأعلنت السعودية أن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري سيشارك في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تستضيفها البحرين في يونيو/ حزيران القادم، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المشاركة تأتي «استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة، والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن، والاستقرار، والرخاء». (وكالات)