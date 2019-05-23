ناشئة الشارقة يصقلون مهاراتهم في أكاديمية الفنون الأدائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن برنامج الفنون المسرحية المستوى الثالث، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي يقام هذا العام بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، خاض فريق ناشئة الشارقة المسرحي مرحلة تدريبية جديدة في ورشة فنية بعنوان «الارتجال وبناء المشهد المسرحي»، كأول فريق يتلقى التدريب في الأكاديمية للأعمار من 13 إلى 18 سنة.

هدفت الورشة التي شارك فيها 12 ناشئاً من فريق المسرح في مركز ناشئة واسط، وقدمها البروفيسور بيتر بارلو مدير الأكاديمية، إلى تعليم الناشئة تقنيات مسرحية مبتكرة، وتطوير قدراتهم في التعبير عن الذات، واستكشاف مهارات سرد القصص بما يتيح لهم الفرصة في تقديم حكاياتهم الخاصة على المسرح من خلال التعبير الجسدي والأداء الصوتي.

واشتملت الورشة على مجموعة من التمارين والتدريبات على مهارات السرد القصصي والمسرح الحركي والارتجال، حيث تعلم الناشئة كيفية استخدام تفاصيل حياتهم وتجاربهم كمصدر للارتجال، وتدربوا على تقنيات الأداء بما يمكنهم من إنجاز مشهد مسرحي متكامل يُعبّر عن واقعهم ويناقش تطلعاتهم.

وقدم الناشئة في ختام الورشة مشهداً جسدوا من خلاله يوماً في حياة الإنسان وتواصله مع البشر، مستعرضين مهاراتهم المكتسبة من المشاركة في الورشة