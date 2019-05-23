«بلس 95».. رسائل ناطقة بلغة الخير والمحبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصاً عل ى تعريف جميع مستمعيها بفضائل ونفحات رمضان، وعادات وتقاليد الشعوب الإسلامية فيه، تبث إذاعة «بلس 95»، أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية في الشارقة، والتابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حزمة برامجية اجتماعية وتثقيفية، تتيح للمستمعين الفرصة لطرح تساؤلاتهم حول الشهر الكريم.

وتقدم الإذاعة بين البرامج العديد من الفقرات والفواصل من بينها «انعكاسات رمضانية»، التي تقدّم أحاديث ملهمة عن أخلاقيات الإسلام في التربية، والتعامل والتواصل، والعلم، وقيم الاحترام، والتسامح.

وتبث الإذاعة «أكلات الشعوب في رمضان»، وهي فقرات تسلط الضوء على الأطباق المميزة التي تقدم خلاله في عدد من الدول الإسلامية، إلى جانب فقرة «بهجة رمضان»، التي تطرح أحاديث عامة عن الشهر الكريم، تعرّف المستمعين بفضائله.

وقال سيف الشلال، مدير «بلس 95»:«تسعى الإذاعة إلى ترجمة رؤية وأهداف الهيئة في نقل صورة الدين الإسلامي بشكل مثالي من خلال بث البرامج الرمضانية والاجتماعية والدينية للمستمعين غير الناطقين باللغة العربية، لنعرّفهم بفضائل الشهر الكريم. لذا خصصنا تحديثات جديدة على البرامج والفواصل والموسيقى لتتناسب مع ذائقة المستمعين خلال الشهر وتعرّف بشكل مثالي بروحانيته».