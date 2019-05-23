«استشاري الشارقة للتميز» يعتمد الفائزين ويشيد بالإقبال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشادت خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمستوى الإقبال على جائزة المجلس للتميز، التي أطلقها ضمن أعماله استكمالاً لتنفيذ خطته الاستراتيجية لتأصيل روح التميز والإبداع.

أشارت إلى أن فئات الجائزة لخمسة أوسمة «أفضل عضو» و«أفضل موظف إشرافي» و«أفضل موظف إداري» و«أفضل موظف تخصصي» و«الجندي المجهول» شهدت إقبالاً كبيراً للتنافس فيها.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المحكمة لأعمال الجائزة التي عقدت صباح أمس، بمقر المجلس، برئاسة خولة الملا، وعضوية أحمد الجروان، الأمين العام، وجاسم البلوشي، وحسن باشا، المستشار بدائرة المالية المركزية.

وأقرت اللجنة، بعد فرز الأعمال المقدمة، اعتماد نتائج الجائزة، إلى جانب اعتماد منح الفائزين الأوسمة، عقب انعقاد جلسته التاسعة عشرة والأخيرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، مساء الخميس الثالث عشر من يونيو.