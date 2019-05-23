شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عاملة آسيوية شنقا بأحد المنازل فى مملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت عاملة أسيوبة، على الانتحارشنقا، بأحد المنازل بمنطقة الحجيات في الرفاع الشرقي بمملكة البحرين-حسبما نشرت جريدة الايام البحرينية . وتباشرالجهات الأمنية البحرينة تحقيقاتها حول الحادث للوقوف على أسباب انتحار العاملة الأسيوية.

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