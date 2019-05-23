توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن بـ60 مليون دولار

مأرب (اليمن)/ علي عويضة/ الخليج 365

وقعت السعودية والإمارات، الأربعاء، اتفاقيتين مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن، بقيمة 60 مليون دولار.

ويعاني اليمن وضعا صحيا متدهورا؛ جراء حرب دخلت عامها الخامس، بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وجرى توقيع الاتفاقيتين في العاصمة السعودية الرياض، بين مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية ووزارة التعاون الدولي الإماراتية من جهة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من جهة أخرى، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

وتهدف الاتفاقية الأولى، وهي موقعة مع منظمة الصحة العالمية، إلى مكافحة وباء الكوليرا، وتستهدف مليون و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونا و678 ألف بشكل غير مباشر، في جميع المحافظات، بقيمة 20 مليون دولار.

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ويسيطر الحوثيون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

أما الاتفاقية الثانية، وهي موقعة مع "يونيسف"، فتهدف إلى معالجة سوء التغذية الحاد في المناطق المعرضة لخطر كبير، وتستهدف 1.4 مليون شخص، بقمية 40 مليون دولار.

والسعودية والإمارات هما أبرز دولتين في تحالف عسكري عربي، يدعم منذ مارس/ آذار 2015، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.