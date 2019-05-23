بارزاني يبحث مع القنصل الأمريكي خلافات أربيل وبغداد

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

بحث مستشار مجلس أمن إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، مع القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف فاغن، الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وسبل حل الإشكالات بين بغداد وأربيل.

وذكر مكتب بارزاني الإعلامي، في بيان، الأربعاء، اطلعت عليه الخليج 365، أن الأخير بحث مع فاغن، "آخر تطورات الوضع الإقليمي، وخطوات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في الإقليم".

وأشار البيان، إلى أن اللقاء بحث كذلك العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، والتطورات في المنطقة.

وتابع أن القنصل العام الأمريكي، جدد دعم بلاده لبرنامج الإصلاحات في إقليم شمال العراق.

وأكد "تقوية العلاقات الثنائية بين أربيل وواشنطن والاستقرار في المنطقة".

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وتطرق الجانبان، إلى "الوضع الراهن في المناطق المتنازع عليها، والتنسيق بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي"، بحسب البيان.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام الرئيس الراحل صدام حسين، في تلك المناطق، لمصلحة العرب على حساب الأكراد والتركمان.

ومن ثم إجراء إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء، يحدد السكان بموجبه ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى إقليم الشمال، أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة حالت دون ذلك، فيما يتهم الأكراد بغداد بـ "المماطلة" في تنفيذ المادة.

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