يونكر: السياسيون اليمينيون في أوروبا "قوميون حمقى"

بروكسل/ شرف جتين/ الخليج 365

وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، الأربعاء، السياسيين اليمينيين في أوروبا بـ "القوميين الحمقى".

وأضاف عبر محطة "سي ان ان" الأمريكية متحدثًا من بروكسل، أن السياسيين اليمينيين عبارة عن "أغبياء يمتهنون الشعبوية".

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وأشار إلى أن السياسيين اليمينيين يكنون الكره للقادمين من بعيد (للأجانب)، معربًا عن تضامنه مع من ساقتهم التطورات السلبية في بلادهم إلى أوروبا.

ولفت إلى أن التركيز على التطورات السلبية يبقى أسهل من التركيز على التطورات الإيجابية، وهذا ما يقوي تنامي اليمين المتطرف في أوروبا.



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