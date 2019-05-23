مسؤولة مغربية تعرب عن رغبة بلادها في تقوية العلاقات مع تركيا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعربت مسؤولة مغربية، الأربعاء، عن رغبة بلادها في تقوية علاقاتها مع تركيا، في مجال هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري.

جاء ذلك عقب مباحثات بين رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (حكومية) لطيفة أخرباش، والسفير التركي لدى الرباط أحمد آيدن دوغان، بحسب وكالة المغرب الرسمية.

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ودعت المسؤولة المغربية، إلى "خلق فضاء دينامي لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، خصوصا أنهما ينخرطان أيضا في الشبكة المتوسطية لهيئات التقنين".

وأشادت بجودة العلاقات التي تجمع الهيئة، بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، خاصة من خلال عملهما داخل منتدى هيئات تقنين الاتصال السمعي البصري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعنى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بمراقبة مدى احترام محطات التلفزة والإذاعات للتعددية، فضلا عن فرض عقوبات في حالة عدم احترام بعض وسائل الإعلام هذه لقانونها المنظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.