جيفري: ترامب على دراية بالصلة بين "قسد" و"بي كا كا"

واشنطن/ صفوان الله ويردي/ الخليج 365 المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، قال خلال جلسة بمجلس النواب الأمريكي:

-المفاوضات مع تركيا من أجل إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا "لا تزال جارية"

-تركيا تعتبر واحدة من أكثر البلدان تضررا جراء الحرب الأهلية في سوريا، والتهديدات التي تواجهها أنقرة لا تزال قائمة حتى الآن



قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن الرئيس دونالد ترامب، على دراية بالصلة السياسية بين غالبية عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك خلال حديثه الأربعاء، في جلسة بعنوان "البحث عن حل في سوريا: استراتيجية إدارة ترامب" في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وأضاف جيفري، أن ترامب على دراية بالصلة السياسية بين غالبية عناصر "قسد"(التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية عمودها الفقري) ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وأن واشنطن تعمل على إنشاء منطقة آمنة بين الأتراك و"الشركاء المحليين"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المفاوضات مع تركيا من أجل إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا "لا تزال جارية"، لافتًا إلى وجود خطة تقوم من خلالها القوات المحلية بالحفاظ على الأمن الداخلي، في ظل رقابة أمريكية تركية.

Advertisements

ونوه جيفري إلى أن تركيا تعتبر واحدة من أكثر البلدان تضررا جراء الحرب الأهلية في سوريا، وأن التهديدات التي تواجهها أنقرة لا تزال قائمة حتى الآن.

ولفت إلى أن تحول منظمة "بي كا كا" إلى وضعية الهجوم في شمال شرقي سوريا أو في منطقة أخرى، سيعني تحول المنطقة إلى جبل قنديل ثانٍ (معقل منظمة "بي كا كا" شمالي العراق).

وأشار جيفري لوجود توافق تركي أمريكي بشكل عام فيما يتعلق بمسار أستانة، وأن المسؤولين في أنقرة وواشنطن على اتصال وثيق.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.