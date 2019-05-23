"الصداقة الأردنية التركية" و"يونس إمرة" يقيمان إفطاراً رمضانياً بعمان

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365



نظمت جمعية الصداقة الأردنية التركية ومعهد "يونس إمرة" الثقافي التركي، الأربعاء، إفطاراً رمضانياً بعمان، حضره سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز وممثلي المؤسسات التركية في البلاد.



وأقيم حفل الإفطار في أحد فنادق العاصمة الأردنية، قدمت خلالها فرقة "مجتمع الموسيقى العالمي التركي"، التابعة لوزارة الثقافة التركية، فقرات غنائية وموسيقية، لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.



وقالت رئيسة الجمعية منار البلبيسي، للأناضول، إن حفل إفطار تنظمه الجمعية بالتعاون مع معهد يونس إمرة، بدعم من وزارة الثقافة التركية والخطوط الجوية التركية.



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وبينت بأن "الفعالية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية المشتركة التي تقيمها الجمعية كل عام بالتعاون مع الجهات التركية، والفرفقة تحيي حفلتها الأولى في الأردن على مدار يومين".



أما مدير معهد يونس إمره بالأردن جنكيز إر أوغلو، فأشار للأناضول، إلى أن الإفطار هو من ضمن النشاطات الثقافية التي ينظمها المعهد، ويقام إفطار اليوم بالتنسيق مع جمعية الصداقة التركية، وأحيته الفرقة العالمية التركية، وهي تمثل الأتراك في العالم أجمع.

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