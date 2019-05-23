عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365
نظمت جمعية الصداقة الأردنية التركية ومعهد "يونس إمرة" الثقافي التركي، الأربعاء، إفطاراً رمضانياً بعمان، حضره سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز وممثلي المؤسسات التركية في البلاد.
وأقيم حفل الإفطار في أحد فنادق العاصمة الأردنية، قدمت خلالها فرقة "مجتمع الموسيقى العالمي التركي"، التابعة لوزارة الثقافة التركية، فقرات غنائية وموسيقية، لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.
وقالت رئيسة الجمعية منار البلبيسي، للأناضول، إن حفل إفطار تنظمه الجمعية بالتعاون مع معهد يونس إمرة، بدعم من وزارة الثقافة التركية والخطوط الجوية التركية.
وبينت بأن "الفعالية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية المشتركة التي تقيمها الجمعية كل عام بالتعاون مع الجهات التركية، والفرفقة تحيي حفلتها الأولى في الأردن على مدار يومين".
أما مدير معهد يونس إمره بالأردن جنكيز إر أوغلو، فأشار للأناضول، إلى أن الإفطار هو من ضمن النشاطات الثقافية التي ينظمها المعهد، ويقام إفطار اليوم بالتنسيق مع جمعية الصداقة التركية، وأحيته الفرقة العالمية التركية، وهي تمثل الأتراك في العالم أجمع.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصداقة الأردنية التركية" و"يونس إمرة" يقيمان إفطاراً رمضانياً بعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.