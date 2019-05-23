الاتفاق يُعلن التعاقد مع البرازيلي “روجيرو” لاعب نادي #الفيصلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، حصوله رسمياً عل توقيع البرازيلي روجيرو كوتينيو، لاعب الفيصلي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وحصل الفيصلي، على توقيع اللاعب لمدة موسمين مع وجود خيار تجديد لموسم ثالث.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، على موقع تويتر: ” إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي، روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث”.

وتابع البيان: ” على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي”.