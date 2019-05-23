جوارديولا يرغب في ضم #دي_روسي لـ #مانشستر سيتي !

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد موقع “كالشيو ميركاتو” أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يرغب في ضم لاعب وسط روما دانييلي دي روسي إلى جهازه الفني الموسم المقبل.
ويرغب المدرب الإسباني في إضافة شخصية قيادية لغرف ملابس السيتي بعد رحيل القائد فينسنت كومباني إلى ناديه الأم أندرلخت البلجيكي.
يذكر أن دي روسي أعلن منذ أيام عن نهاية مسيرته الطويلة مع روما، بعدما رفض المسؤولون في النادي تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.
ولم يعلن بعد قائد فريق العاصمة الإيطالية عند وجهته المستقبلية، لكن يتردد في وسائل الإعلام الإيطالية أنه ينوي مواصلة مسيرته كلاعب من خلال بوكا جونيورز الأرجنتيني أو الولايات المتحدة الأمريكية.
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