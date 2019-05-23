آل_الشيخ : انضمام 5 لاعبين من #بيراميدز لمنتخب #مصر إنجاز كبير للنادي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
عبر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري عن سعادته بأنضمام 5 لاعبين من نادي بيراميدز لقائمة المنتخب المصري استعدادا لخوض كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 .
وضم المنتخب كل من الحارس أحمد الشناوي والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونغا لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 حزيران /يونيو المقبل.
واعتبر آل الشيخ بأن انضمام هذا العدد للمنتخب في كأس الأمم وفي أول موسم للفريق في الدوري هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق وجعله الأفضل والأقوى في مصر وإفريقيا.
شدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية.
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