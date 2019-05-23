البرتغالي باولو #سيرجيو مدربا جديدا لـ #التعاون

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وقع نادي التعاون السعودي عقدا مبدئيا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق خلفا لمواطنه بيدرو إيمانويل الذي لم يجدد عقده معهم مفضلا خوض تجربة جديدة مع العين الاماراتي.
واعلن النادي على حسابه الرسمي عبر “تويتر” انه : سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد حضور المدرب إلى بريدة للإتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.
وقاد سيرجيو ( 51 عاما) بمسيرته التدريبية 12 نادي أبرزها في 2010 سبورتنغ لشبونة البرتغالي كما حقق مع فريق أبويل القبرصي ثنائية الدوري وكأس السوبر في موسم 2014 وكانت آخر تجاربه مع نادي صنعت نفط عبادان الإيراني.
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