البرتغالي باولو #سيرجيو مدربا جديدا لـ #التعاون

صحيفة الخليج الإلكترونية

وقع نادي ​التعاون السعودي​ عقدا مبدئيا مع المدرب البرتغالي ​باولو سيرجيو​ لقيادة الفريق خلفا لمواطنه ​بيدرو إيمانويل​ الذي لم يجدد عقده معهم مفضلا خوض تجربة جديدة مع العين الاماراتي.

واعلن النادي على حسابه الرسمي عبر “تويتر” انه : سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بعد حضور المدرب إلى بريدة للإتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

وقاد سيرجيو ( 51 عاما) بمسيرته التدريبية 12 نادي أبرزها في 2010 ​سبورتنغ لشبونة​ البرتغالي كما حقق مع فريق ​أبويل القبرصي​ ثنائية الدوري وكأس السوبر في موسم 2014 وكانت آخر تجاربه مع نادي صنعت نفط عبادان الإيراني.