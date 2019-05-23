الكلاسيكو_التونسي ينتهي من دون اهداف بين #الصفاقسي و #النجم_الساحلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

حسم التعادل السلبي قمة كلاسيكو بين ​الصفاقسي​ و​النجم الساحلي​، ضمن الاسبوع الثالث والعشرين من منافسات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن الوصول الى الشباك طيلة مجريات اللقاء، بعد ان استقر معظم اللعب في وسط الملعب.

ويحمل هذا التعادل طعم الانتصار للنجم الساحلي الذي يحافظ على مركزه الثاني بفارق الأهداف عن الصفاقسي، وأصبح في رصيد كليهما 45 نقطة، خاصة وأن الفريقين يتنافسان على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر هذا الكلاسيكو الرقم 128 من نوعه الذي يجمع بين الفريقين.