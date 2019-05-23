- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
حسم التعادل السلبي قمة كلاسيكو بين الصفاقسي والنجم الساحلي، ضمن الاسبوع الثالث والعشرين من منافسات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.
وعجز الفريقان عن الوصول الى الشباك طيلة مجريات اللقاء، بعد ان استقر معظم اللعب في وسط الملعب.
ويحمل هذا التعادل طعم الانتصار للنجم الساحلي الذي يحافظ على مركزه الثاني بفارق الأهداف عن الصفاقسي، وأصبح في رصيد كليهما 45 نقطة، خاصة وأن الفريقين يتنافسان على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.
ويعتبر هذا الكلاسيكو الرقم 128 من نوعه الذي يجمع بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر #الكلاسيكو_التونسي ينتهي من دون اهداف بين #الصفاقسي و #النجم_الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.