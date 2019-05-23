ميلان يستهدف اينزاغي من #لاتسيو

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يسعى نادي ميلان الايطالي للتعاقد مع مدرب في الموسم المقبل لقيادة الفريق خلفا للمدرب الحالي جينارو غاتوزو الذي فشل في اعادة الفريق الى السطة الصحيحة بالرغم من ان النتائج لم تكن سيئة للغاية للفريق هذا الموسم.
وقد استفسر النادي عن إمكانية التعاقد مع سيموني إينزاغي مدرب للاتسيو المتوج بكأس ايطاليا ليصبح مدرباً للفريق الموسم القادم.
من ناحيتها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن ميلان تواصل مع إينزاغي في حين ان لاتسيو لن يتخلى عنه بسهولة اذ تحاول الادارة رفع راتبه من 1.2 الى 1.8 مليون يورو سنويا.
يذكر ان اينزاغي ايضا محط متابعة من اليوفي بطل ايطاليا بعد رحيل المدرب اليغري.
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