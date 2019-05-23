كأس_كرواتيا : #رييكا يفاجىء #دينامو_زغرب ويحرز اللقب

صحيفة الخليج الإلكترونية فاجأ نادي ​رييكا​ منافسه ​دينامو زغرب​ الاربعاء وهزمه 3 – 1 ليحرز لقب كأس كرواتيا لكرة القدم في مفاجأة مدوية. رييكا الذي احرز لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه منع دينامو زغرب من احراز اللقب للمرة 16 في تاريخه. دينامو زغرب تاخر بالنتيجة 2 – 1 وكان قاب قوسين من تعديل النتيجة حين منحه حكم المواجهة ركلة جزاء لكن اللاعب الاسباني داني اولمو اضاعها د 73 ليعود بعدها لاعبو رييكا ويوسعوا الفارق الى هدفين 3 – 1 ويحرز اللقب وسط ذهول كل الحاضرين.

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