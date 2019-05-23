الرياض تستضيف غداً المرحلة الرابعة والأخيرة من مهرجان 3 × 3 لـ #كرة_السلة

صحيفة الخليج الإلكترونية تستضيف صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض غداً المرحلة الرابعة والأخيرة من مهرجان مسابقة 3 × 3 الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد ختام المرحلة الأولي في مكة المكرمة والمرحلة الثانية في المدينة المنورة، والمرحلة الثالثة في الدمام.

وشكّل الاتحاد لجانًا للإشراف على فعاليات المهرجان تتكون من مدير الاتحاد لكرة السلة محمد الحسن، وسكرتير الاتحاد محمد كمال، وعضو لجنة 3 × 3 إبراهيم البيشي، وسعود الزويد.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول بلغت عشرة آلاف ريال, والثاني خمسة آلاف ريال, والثالث ثلاثة آلاف ريال، والرابع ألفي ريال.

وتتضمن المسابقات الترويجية مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس، وتم تخصيص جوائز نقدية فورية للفائزين بها.

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